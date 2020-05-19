مرجع شيعي يحدد أول أيام عيد الفطر

2020/05/19 | 14:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن المرجع الشيعي كمال الحيدري، يوم الثلاثاء، أن الأحد المقبل هو اول أيام عيد الفطر.وذكر بيان لمكتب الحيدري، أن يوم الأحد الموافق 24 مايو/ أيار 2020 هو الأول من شهر شوال أي انه أول أيام عيد الفطر بناء على المبنى الفقهي للمرجع الحيدري الذي يعتمد على الحسابات العلمية والفلكية الدقيقة.واوضح ان تلك الحسابات تشير الى أنّ الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الجمعة 22 مايو/ أيار 2020 الساعة 17:39 بالتوقيت العالمي، وإمكانيّة رؤية هلال شهر شوال تتحقق مساء يوم السبت 23 مايو/ أيار 2020 بالعين المسلحة فقط في بعض بلدان القارة الأسيوية، وبالعين المجردة والتلسكوب في اغلب البلدان الاسلامية والعربية والأفريقية، وبالعين المجردة وبسهولة في بلدان متعددة من الأمريكيتين الشمالية والجنوبية".

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