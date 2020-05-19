2020/05/19 | 14:42 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أفادت قناة “الميادين”، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسمية من الرئيس اللبناني ميش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير الأمن اللبناني يسلم رسالة للكاظمي من عون) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير الأمن اللبناني يسلم رسالة للكاظمي من عون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).