زيدان والغانمي يبحثان تطبيق القانون ومكافحة الجريمة بمختلف صورها

2020/05/19 | 14:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الثلاثاء وزير الداخلية عثمان الغانمي.

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