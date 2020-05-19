2020/05/19 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف تقرير مثير، القيمة الكبيرة التي انخفضت بها قيمة نجوم كرة القدم كميسي ونيمار ومبابي بعد أزمة فيروس كورونا، وكم ستنخفض في حال عدم استكمال الموسم الحالي.وكانت قيمة قائد برشلونة ليونيل ميسي 175 مليون يورو قبل جائحة “كوفيد-19” مع العلم أن عمره 32 عاما و9 أشهر وبقي من قيمة عقده عام وشهران.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير في قيمة ميسي ونيمار ومبابي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض كبير في قيمة ميسي ونيمار ومبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).