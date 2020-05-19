حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: انتهاء حملة اسود الجزيرة الامنية بتحقيق اهدافها

2020/05/19 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد اليوم ،الثلاثاء، انتهاء حملة اسود الجزيرة الامنية بعد ان حققت القوات الامنية اهدافها دون العثور على اعداد كبيرة من ارهابي داعش كما كان متوقعا قبل انطلاق العملية.وقال السمرمد لـ”العهد نيوز”، ان “حملة اسود الجزيرة الامنية التي تركزت على معاقل خلايا ارهابي داعش في […]

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