مصدر امني لـ”العهد نيوز”: الاستيلاء على عجلة لداعش و تدمير 3 مضافات بالانبار


مصدر امني لـ”العهد نيوز”: الاستيلاء على عجلة لداعش و تدمير 3 مضافات بالانبار
2020/05/19 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز/ الانبار افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الثلاثاء، بأن القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على عجلة لخلايا مجرمي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .

وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية واسعة النطاق استهدفت منطقة السكريات المحصورة بين صحراء محافظتي الانبار ونينوى غربي الانبار، […]

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