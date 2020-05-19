مصدر امني لـ”العهد نيوز”: الاستيلاء على عجلة لداعش و تدمير 3 مضافات بالانبار

2020/05/19 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الثلاثاء، بأن القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على عجلة لخلايا مجرمي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية واسعة النطاق استهدفت منطقة السكريات المحصورة بين صحراء محافظتي الانبار ونينوى غربي الانبار، […]

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