قطر تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/05/19 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء (19 ايار 2020)، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا،...





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