الإطاحة بأخطر مفارز داعش في ’’وادي ثلاب’’ بديالى وتدمير مضافات تحت الأرض

2020/05/19 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أطاحت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء (19 ايار 2020)، بأخطر مفارز تنظيم داعش في ’’وا...





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