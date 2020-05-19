تسجيل إصابة واحدة جديدة بـ”كورونا” في النجف

2020/05/19 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة النجف، الثلاثاء، إصابة واحدة جديدة بفايروس كورونا المستجد.وقال محافظ النجف رئيس خلية الأزمة في المحافظة لؤي الياسري في بيان تلقت “العهد نيوز”، إنه تم “تسجيل إصابة واحدة في المحافظة هذا اليوم 19/5/2020”.ودعا الياسري الأهالي إلى “الالتزام بقرارات خلية الأزمة والتوصيات الصحية للخلاص من الوباء نهائياً”.

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