2020/05/19 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخر صرف رواتب العمال المضمونين.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق” أنه “تـودُّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تبين ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لها اكملت جميع الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب العمال المضمونين وأرسلت اشعاراً بذلك الى مصرف الرافدين بتاريخ 11-5-2020 لذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح بشأن أسباب تأخر صرف رواتب العمال المضمونين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح بشأن أسباب تأخر صرف رواتب العمال المضمونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).