الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن الحظر المناطقي

2020/05/19 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة عن قرار الحظر المناطقي الذي سينفذ اعتبار من يوم غدا الأربعاء.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المناطق الست التي شملت بقرار الحظر المناطقي لن يطبق الحظر عليها بشكل كامل إنما لأجزاء من تلك المدن التي سجلت إصابات مرتفعة”، لافتا […]

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