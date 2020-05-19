إيران.. تسجيل أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/05/19 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، تسجيل 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ا...





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