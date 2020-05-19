التربية تصدر توضيحاً بشأن أنباء وجود ’’علم المثليين’’ على كتاب الاسلامية

2020/05/19 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، توضيحا بشأن أنباء وجود ’’علم المثليين’’ على كتاب الاسلامية في المناهج الدراسية للصف السادس ابتدائي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح هي طبعة قديمة، وهناك طبعة خامسة جديدة تم تغيير الغلاف بها".

واضاف البيان أن "الوان قوس قزح الموجودة على غلاف كتاب مادة الاسلامية تتكون من 7 الوان وهي الالوان المتعارف عليها لقوس قزح وتكون فاتحة، في حين ان عدد الوان علم المثليين هي 6 الوان وبالوان غامقة، فضلا عن ان هذه الالوان هي من صنع الله سبحانه وتعالى، وتتكون بعد انتهاء المطر ، وهذا ما يراه الطفل في السماء فتبقى عالقة بذهنه ".

والجدير بالذكر أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت في وقت سابق ان غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي يحتوي على علم المثليين، بينما هو يحتوي على الوان قوس قزح السبع المتعارف عليها عند الجميع، اذ تم تغيير الغلاف من قبل الوزارة لطبعة العام 2019 / الخط الثاني وباعداد كبيرة، تم توزيعها الى المخازن المركزية .

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عبد الأمير المياحي، الثلاثاء (19 ايار 2020)، عن أبرز الملفات التي ستتحرك عليها النزاهة لاسترداد الأموال المنهوبة وانعاش خزينة الدولة، التي تمر بأزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال المياح

بغداد اليوم- كردستان

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد صفار، الثلاثاء (19 أيار 2020)، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن عقد جلسة نيابية الأسبوع الجاري، للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ومن بينها الخارجية والعدل ا

بغداد اليوم- بغداد

طالبت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان فرض حظر التجوال الشامل، بعد تسجيل 150 إصابة يوم أمس الاثنين، و120 منها كانت في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أ

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