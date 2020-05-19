عضو بالأمن البرلمانية: عودة البيشمركة إلى خانقين سيخلق ’’مشكلة كبيرة’’

2020/05/19 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اقترح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، إعادة غرفة العمليات المشتركة لضبط أمن قضاء خانقنين، في ديالى، مشيراً إلى أن عودة البيشمركة إلى القضاء سيخلق مشكلة كبيرة.

وقال العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خانقين ومدن أخرى تواجه تحديات امنية بسبب نشاط تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة وسقوط العديد من الضحايا".

ورأى ان "خارطة الطريق التي تعزز الاستقرار، تتمثل بإعادة تشكيل غرفة عمليات مصغرة، من خلال لجنة تنسيق أمني تشارك بها كل القوات الامنية المعنية بالملف الأمني، ومن ضمنها البيشمركة من اجل تبادل المعلومات بما يسهم في تضييق الخناق على فلول داعش، والخلاص منها وتحقيق مستوى أعلى من الاستقرار".

وأضاف العزاوي، أن "عودة البيشمركة الى خانقين او النواحي المرتبطة بها ومنها جلولاء، صعب جدا، ويؤدي الى مشاكل كبيرة"، مؤكدا "ضرورة بدء التنسيق الامني لحل كل المصاعب والتحديات التي تواجه ملف امن خانقين والاسهام في انهاء ملف داعش الارهابي وخلاياه النائمة".

وسعاني قضاء خانقين، من تكرار هجمات، ينفذها مسلحو داعش، في الآونة الاخيرة، خاصة في القرى الزراعية المحيطة بها ما ادى الى سقوط ضحايا.

بغداد اليوم-البصرة

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