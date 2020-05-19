الامن يحبط تفجيرات كانت معدة لاستهداف بناية سكنية في بغداد

2020/05/19 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أحبطت قوات الأمن العراقية، يوم الثلاثاء، تفجيرات كانت معدة لاستهداف بناية سكنية في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك ٣ عبوات ناسفة صغيرة الحجم ومعدة للتفجير موضوعة داخل احدى العمارات السكنية ضمن منطقة كمب سارة شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "العبوات تحتوي على مادة الـ C4"، لافتا إلى أن "تفكيكها جرى دون اية اصابات تذكر".

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