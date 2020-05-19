تفجير يودي بحياة ضابط وقتل عناصر من داعش بديالى

2020/05/19 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل ضابط بإنفجار عبوة لاصقة في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة فيما قتلت قوات الامن ان 4 عناصر من داعش قتلوا بعملية امنية شرقي المحافظة.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "عبوة لاصقة موضوعة في سيارة ضابط للشرطة انفجرت في اطراف قضاء المقدادية وادت الى مقتله بالحال ".

وأضاف أن "الشرطة فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث"

وانخفض معدل الهجمات بالعبوات الاصقة في ديالى منذ 5 سنوات وبنسبة 95%, اذا طالت اغلب الهجمات قبيل عام 2015 عناصر امنية وضباط وشخصيات حكومية وعشائرية.

في سياق منفصل اعلن مصدر في الشرطة اليوم قتل 4 دواعش وتدمير وحرق 6 مضافات للارهابيين في وادي الثلاب (80 شمال شرق بعقوبة ) بعملية نوعية نفذتها قوة امنية من عمليات ديالى وقوات استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى.

واضاف المصدر " ان العملية تمت وفق معلومات ومتابعة استخبارية وبإسناد جوي لطيران الجيش الذي دمر اوكار داعش".

ويعد وادي ثلاب 80 كم شرق بعقوبة من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة لقربه من حوض حمرين وقاطع نفط خانة الحدودي ونجحت قوات الامن والحشد الشعبي من تدمير غالبية الاوكار والمعاقل الارهابية خلال عملياتها الاستباقية الماضية .

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