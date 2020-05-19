ابن سلمان يخطط لجلب “زيدان” الى نادي “نيوكاسل” براتب خيالي

2020/05/19 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني أن الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ستعرض على “زين الدين زيدان”، المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، ضعف راتبه للموافقة على تدريب الفريق الإنجليزي، في أول تطور يعكس الخطوات المقبلة التي ينوي ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” فعلها بعد استحواذه الوشيك على النادي.وكانت تقارير قد أشارت إلى أن […]

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