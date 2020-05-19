صحة البصرة تنفي تعاقدها لشراء الكفوف والكمامات

2020/05/19 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة البصرة ماتناقلته احدى القنوات الفضائية التعاقد بشراء الكفوف والكمامات.مؤكدة ان ذلك هو عار عن الصحة.وقال اعلام الدائرة بحسب بيان تلقت “العهد نيوز” انه “بإمكان أية جهة رقابية تدقيق ذلك”، داعيا “الاعلام الى توخي الدقة من نقل الاخبار الكاذبة التي لاتمت بصلة الى المؤسسات الصحية التي تقدم خدمة للمواطنين على مدار […]

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