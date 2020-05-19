دراسة تتوصل إلى شريحة من الناس لايمسهم فيروس كورونا

2020/05/19 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة توصلت دراسة مثيرة إلى أن الأشخاص الذي أصيبوا بالسارس أثناء تفشي الوباء في عام 2003، يمكن أن يكونوا محصنين ضد الفيروس التاجي المسبب لوباء "كوفيد – 19" .واكتشف خبراء أمريكيون وسويسريون أن الإصابة بفيروس "سارس - كوف" المسسبب لمتلازمة الجهازالتنفسي الحادة، تحفز إنتاج الاجسام المضادة التي تستهدف بروتين سبتيك، أو "بروتين إس"، المسؤول عن التحام الفيروس التاجي بالمستقبلات على سطح الخلية البشرية.واستنتج العلماء أن "S309"، أحد أصناف هذه الأجسام المضادة، يمكن أن يقضي بشكل فعال على جزيئات بروتين "سارس – كوف -2"، وبالتالي قد يكون الأشخاص الذين نجوا من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، محصنين ضد الفيروس التاجي الجديد.وأفاد الباحثون بأن خليطا مكونا من مثل هذه الأجسام المضادة يمكن استخدامها في علاج الأشكال الحادة من وباء "كوفيد – 19"، وتحصين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، من المرض.عدوى الفيروس التاجي كانت تفشت في جميع أنحاء العالم، وتسجل أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من 4.6 مليون شخص، توفى منهم 312000.

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