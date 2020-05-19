تعليق الأنشطة التجارية مؤقتا في قطر بسبب “كورونا”

2020/05/19 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قطر، الثلاثاء، تعليق الأنشطة التجارية مؤقتا، فيما أعلن العراق إنهاء العام الدراسي، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.وأصدر مجلس الوزراء القطري، في بيان، قرارا بإغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية حتى 30 مايو/ أيار الجاري.واستثنى البيان: “محال المواد الغذائية، والتموينية، والصيدليات، والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية”.ودعا إلى “إلزام […]

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