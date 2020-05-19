تقارير عن تشققات أرضية في النجف وكربلاء.. والنقل ترسل فريقا للتحري

2020/05/19 | 15:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، ايفاد فريقاً فنياً للوقوف حول تقارير بشأن وجود تشققات أرضية في محافظتي النجف وكربلاء .وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “وزير النقل ناصر حسين الشبلي وجه بإرسال فريق عمل فني متقدم من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي (احدى تشكيلات وزارة النقل ) الى محافظتي النجف وكربلاء […]

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