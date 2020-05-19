شاهد تقرير الدفاع المدني العراقي عن حرائق المحاصيل الزراعية

2020/05/19 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية الدفاع المدني في العراق، موقف وأسباب حرائق المحاصيل الزراعية في العاصمة بغداد والمحافظات، وذلك للفترة من 21 نيسان الماضي، وحتى يوم أمس ا...

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