خلية الأزمة في العراق تدعو الكاظمي إلى إعلان حظر التجول الشامل

2020/05/19 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت خلية الأزمة النيابية في العراق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إعلان حظر التجول الشامل، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بغداد....

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