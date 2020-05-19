2020/05/19 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سببت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في فتح هجوم عنيف على الفنان المصري محمد رمضان، بعد نشرها محادثة خاصة مع الأخير، بشأن فيديو يتحدث عن الرئيس العرا...

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