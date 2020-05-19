2020/05/19 | 15:43 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غياب شهرين.. رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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