المالية السورية تصدر قراراً بالحجز على أموال “مخلوف”.. هل بدأت حرب أقطاب السلطة؟

2020/05/19 | 15:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة المالية السورية اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بالحجز على أموال وممتلكات رجل الأعمال “رامي خلوف”.وجاء في نص القرار، الموقع من معاون وزير المالية “بسام عبد النبي”؛ المفوض أصولاً من قِبل وزير المالية الدكتور…

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