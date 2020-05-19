سوريا_ عمليات اغتيال تنذر باندلاع حروب داخلية بين الفصائل المسيطرة على “عفرين”

2020/05/19 | 15:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #عفرين بعد منتصف ليل الاثنين _ الثلاثاء، محاولة اغتيال، استهدفت نائب قائد جهاز الشرطة العسكرية، والذي يشغل أيضاً منصباً قيادياً في “فرقة المعتصم” الموالية لـ #تركيا.ونفذ عملية الاغتيال مسلحون مجهولون كانوا يستقلون…

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