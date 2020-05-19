الإدارة الذاتية والفرصة شبه الأخيرة

2020/05/19 | 15:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مضي ما ينوف عن ستة أعوام على إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية، تجد شعوب منطقة شمال وشرقي سوريا، نفسها أمام خيارات قد تبدو للوهلة الأولى أنها فرص تاريخية تستطيع عند انتهازها من إحداث قطيعة مع…

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