2020/05/19 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع أننا غالباً ما نتغاضى عن الجهاز اللمفاوي إلا أنه جزء هام وأساسي في جسمنا.إنه مكون من الأنسجة والأعضاء التي تعمل من أجل طرد السموم والفضلات وغير ذلك من المواد غير المرغوب فيها من الجسم.العوارض الشائعة للجهاز اللمفاوي المحتقن:جفاف البشرةطفح جلدي أو بثورحساسية شديدةالخواتم تضغط على الأصابعالشعور بألم بسيط أو الشعور بالتيبس في الصباحتورم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات خطيرة تشير إلى أن الجهاز اللمفاوي خامل وبطيء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات خطيرة تشير إلى أن الجهاز اللمفاوي خامل وبطيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).