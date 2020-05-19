مقتل اربعة من اخطر ارهابيي داعش في عملية نوعية بديالى

2020/05/19 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىأفاد مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى العميد علي السوداني، الاثنين، بقتل 4 من ارهابيي داعش وتدمير 6 مضافات في عملية نوعية جرت شمال شرق المحافظة.وقال السوداني، إن “عملية نوعية للاستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بالتنسيق مع قيادة العمليات في وادي ثلاب (75كم شمال شرق بعقوبة) اسفرت عن 4 قتل 4 من اخطر […]

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