إعادة تدوير الفساد في سورية الأسد، و ما بعد الأسد - نادية خلوف

2020/05/19 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف سوف أعود إلى الذكريات قليلاً ، و عن تأثير ثقافة الاستبداد على عموم الشعب السوري.



نتهم الغرب بالعنصرية، قد يكون اتهامنا في مكانه أحياناً و بخاصة في المدن التي ليس فيها تنوّعاً، لكن العنصرية كامنة ، و الجميع ملزم بالقانون.



أما أن تكون أبيض البشرة، و أشقر الشعر فأنت محظوظ في سورية أكثر من الغرب.



هنا أرغب بالتركيز على العنصرية في سورية التي أعطت أوصافاً غير لائقة للشعوب" السورية" .



نعم هناك شعوب تعيش ......





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