نائب: بعض السياسيين يعتبرون العراق معسكر عمل .. يعودون الى بلدانهم بعد انتهاء عقدهم

2020/05/19 | 15:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم همزة، ان بعض السياسيين يعتبرون العراق معسكر عمل وسيعودون الى بلدانهم التي استقروا فيها قبل 2003 فور انتهاء عقد عملهم.

وقال همزة في تصريحات صحفية، إنه تم إعداد مسودة قانون خاص بمزدوجي الجنسية، وهي جاهزة منذ سنوات وموجودة في مبنى البرلمان، ...

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