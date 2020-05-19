لليوم الثالث… عمليات إزال جويّ تستهدف خلايا “داعش” شرقي سوريا

2020/05/19 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة تابعة للتحالف الدولي بالمشاركة مع وحدة مكافحة الإرهاب في “قسد” ليل أمس الإثنين، عملية إنزال جديدة استهدفت أحد المنازل في قرية “الزر” شرقي دير الزور.وجرى خلال العملية اعتقال شخص واحد بدون أي…

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