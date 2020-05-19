نائب: البرلمان لن يعقد أي جلسة قبل عيد الفطر

2020/05/19 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استبعد النائب عن تحالف الفتح عدي حاتم، الثلاثاء، عقد جلسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على الوزارات الشاغرة خلال الاسبوع الحالي.وقال حاتم لـ /المعلومة/ إن “جلسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على الوزارات الشاغرة لن تعقد خلال الاسبوع الحالي بسبب استمرار الخلافات حول بعض الوزارات المتبقية “.وأضاف أن “الجلسة ستؤجل إلى ما […]

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