دراسة تخيب آمال ملايين الأشخاص حول العالم بشأن قضاء حرارة الصيف على كورونا

2020/05/19 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

خلص باحثون في جامعة برينستون الأمريكية في دراسة نشرتها مجلة "ساينس" العلمية إلى أن الحر في فصل الصيف لن يكون كفيلا وحده بإنقاذ النصف الشمالي من الكرة الأرضية من وباء كوفيد-19.

وقالت المُعدّة الرئيسية للدراسة، رايشتل بايكر، الباحثة في برينستون في بيان صادر عن الجامعة: "نرى أن المناخات الأكثر حرا ورطوبة لن تبطئ الفيروس في المراحل الأولى من الجائحة".

وكانت دراسات إحصائية أجريت في الأشهر الأخيرة، ربطت، ولوبشكل طفيف، بين المناخ والوباء.



فكلما ارتفعت الحرارة تراجع انتشار الفيروس.

إلا أن هذه النتائج لا تزال تمهيدية ولم يكشف بعد أساس الرابط البيولوجي بين المناح وفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

ونماذج المحاكاة التي نشرتها مجلة "ساينس" لا تستبعد هذا الرابط كليا لكنها تعتبره من دون أهمية كبرى في الوقت الراهن.

ويلعب المناخ، وخصوصا الرطوبة، دورا في انتشار فيروسات تاجية أخرى والإنلفونزا، إلا ان هذا العامل يتوقع أن يكون محدودا مقارنة مع عامل آخر أهم منه بكثير بالنسبة للوباء الحالي، وهو المناعة الجماعية الضعيفة جدا حيال فيروس كورونا.

وخلص الباحثون إلى أن "النتائج تشير إلى أن المناطق المدارية والمعتدلة يجب أن تتحضر لانتشار الوباء بشكل واسع، وأن حرارة الصيف لن تحتوي انتشار الإصابات".

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الثلاثاء (19 ايار 2020)، الحجر المناطقي يأتي للحد من انتشار فيروس كورونا بين الأهالي، وعدم نقله إلى خارج تلك المناطق، مشيراً إلى أن الحرارة لم تؤثر على الفيروس.

وقال الحجامي في مقابلة م

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، تسجيل 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و62 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها" سجلت 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 1

بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء (19 ايار 2020)، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 1600 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنها "سجلت 1637 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

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