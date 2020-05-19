قبيل البدء بتطبيقه.. مدير صحة الكرخ يوضح بشأن ’’الحجر المناطقي’’

2020/05/19 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الثلاثاء (19 ايار 2020)، الحجر المناطقي يأتي للحد من انتشار فيروس كورونا بين الأهالي، وعدم نقله إلى خارج تلك المناطق، مشيراً إلى أن الحرارة لم تؤثر على الفيروس.

وقال الحجامي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "فرض الحجر المناطقي يعد إجراءً للسيطرة على انتشار فيروس كورونا داخل تلك المناطق وضمان عدم نقله إلى الخارج".

وأضاف، أن "وزارة الصحة وجهت بتكثيف الفحوصات السريعة والمختبرية والسريرية من أجل الكشف عن الإصابات"، داعياً المواطنين "إلى مراجعة المراكز الصحين عند ظهور أعراض المرض لديهم".

وأوضح الحجامي، أن "هناك مناطق في جانب الكرخ والرصافة ظهرت فيها إصابات كثيرة وسنقوم بفحصها عن طريق المسح الوبائي الفعال للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا".

وفيما يخص تأثير الحرارة على الفيروس: قال الحجامي، إن "ارتفاع درجات الحرارة لم تؤثر على الفيروس ولم تؤدي إلى القضاء عليه"، لافتاً إلى أن "منظمة الصحة العالمية أكدت ذلك في بياناتها".

وكان وزير الصحة والبيئة، أعلن يوم أمس الاثنين، الشروع بتطبيق الحجر المناطقي لست مناطق في العاصمة بغداد اعتباراً من يوم غد الاربعاء.

بغداد اليوم- متابعة

خلص باحثون في جامعة برينستون الأمريكية في دراسة نشرتها مجلة "ساينس" العلمية إلى أن الحر في فصل الصيف لن يكون كفيلا وحده بإنقاذ النصف الشمالي من الكرة الأرضية من وباء كوفيد-19.

وقالت المُعدّة الرئيسية للدراسة، رايشت

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، تسجيل 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و62 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها" سجلت 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 1

بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء (19 ايار 2020)، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 1600 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنها "سجلت 1637 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

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