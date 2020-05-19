تطبيعية الكرة تدعو أندية الممتاز إلى اجتماع مغلق لحسم مستقبل الدوري

2020/05/19 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

دعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلي الاندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز إلى الاجتماع التشاوري بمقر اتحاد الكرة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة مستقبل الدوري بعد الإعلان عن الموعد المفترض لاستئناف المسابقة بالثالث من شهر تموز المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاجتماع سيكون مغلقاً أمام جميع وسائل الإعلام، وذلك بسبب تعليمات خلية الأزمة الحكومية لمنع التجمعات بسبب فايروس كورونا، فيما سيتم تطبيق شروط الصحة والسلامة لجميع الحاضرين في الاجتماع من خلال التباعد الاجتماعي، وعدم التصافح داخل قاعة الاجتماعات".

وكانت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة قد اصدر امس الاثنين بيانا قررت من خلاله انطلاق دوري الكرة الممتاز مطلع تموز المقبل.

بغداد اليوم- متابعة

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء (19 ايار 2020)، إلى مقر التدريب في ناديه يوفنتوس الإيطالي، وذلك للمرة الأولى بعد غياب دام نحو 10 أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

فبعد أن قضى فترة عزل لمدة أسبوعين في منز

بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مقبلين على سوق انتقالات ساخنة جداً، الأمر لا يتعلق باللاعبين القادمين وحسب، بل بالراحلين عن صفوف الفريقين أيضاً، وذلك في ظل امتلاك كل منهما قائمة طويلة من اللاعبين.

ونشرت الص

بغداد اليوم/ متابعة

أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، ريتشارد ماسترز، بأنه سوف يسمح لفريق ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور، في حال حصوله على بطولة الدوري لهذا الموسم عقب استئناف المباري

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