العراق ـ برلمانية ترد على الكاظمي: الخزينة ليست خاوية

2020/05/19 | 16:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أثار مقال رئيس #الحكومة_العراقية #مصطفى_الكاظمي، الذي نُشر اليوم الثلاثاء في صحف العراق المحلية، وأكد فيه صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد، وحجم التحديات الكبيرة وأنه تسلم الدولة بخزينة شبه خاوية، وتحذيره من الانحدار إلى…

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