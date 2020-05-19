60 يومًا الفيروس في جسده دون معرفته.. لاعب شهير يكشف عن إصابته بكورونا

2020/05/19 | 16:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف اللاعب الأوروغوياني مارتن كاسيريس، نجم فيورنتينا الإيطالي، أنه تعافى بشكل كلي بعد إصابته بفيروس كورونا لفترة شهرين.وقال كاسيريس خلال حديث مع متابعيه على صفحته في تطبيق “إنستغرام”: “دون أن أعرف، كان الفيروس موجودا في جسدي لمدة 60 يوما، بالأمس تم فحصي وجاءت النتيجة سلبية، أنا بخير وأشعر أنني جديد”.View […]

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