قتيل وجريحان بتفجير داخل باص صغير لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد

2020/05/19 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد ضابط في الشرطة العراقية يوم الثلاثاء ان شخصا قتل واصيب اثنان اخران على الاقل بانفجار قنبلة محلية الصنع داخل باص صغير لنقل الركاب جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال الضابط لشفق نيوز، عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع "كيا" لنقل الركاب انفجرت اثناء مرورها ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.

واضاف ان التفجير اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح.

يأتي هذا في وقت أحبطت فيه قوات الأمن العراقية في وقت سابق من اليوم تفجيرات كانت معدة لاستهداف بناية سكنية في بغداد.

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