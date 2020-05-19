2020/05/19 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة للنقل البري، الثلاثاء، توزيع أرباح 2019 على موظفيها بنسبة 35% بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال مدير عام الشركة مرتضى الشحماني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "لقد توجت جهود سنة (2019) بتوزيع نسبة من صافي الارباح لما تميزت به من البذل والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد، فضلا ،عن إنفتاح الشركة بالتعاقد مع مختلف وزارات الدولة لتنشيط عمل النقل البري كناقل وطني والارتقاء بمستوى الاداء وزيادة الايرادات المالية مما حقق قفزات نوعية انعكست على واقع عمل الشركة والموظفين".

من جانبھم "عبر منسوبي الشركة عن شكرهم وإمتنانهم لوزير النقل الكابتن ناصر الشبلي الذي اوعز بالإسراع بصرف مستحقاتنا".

يذكر إن مجلس إدارة الشركة العامة للنقل البري قد صادق بالاجماع على توزيع نسبة ٣٥٪؜ من صافي ارباح عام 2019 في جلسته الخامسة المنعقدة في نيسان الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل البري تعلن توزيع ارباح 2019 على موظفيها) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل البري تعلن توزيع ارباح 2019 على موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).