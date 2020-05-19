2020/05/19 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مجلس الحبوب العراقي يوم الثلاثاء إنه اشترى 1.363 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد في 20 ابريل نيسان.وتتوقع وزارة الزراعة أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في موسم الحصاد الحالي بين ابريل نيسان ومايو أيار.وكان العراق، وهو مستورد كبير للحبوب في الشرق الأوسط، قد اعلن في آذار إنه سيحتاج لاستيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز المخزون وسط مخاوف متنامية من مشاكل في سلاسل الإمداد بسبب جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشتري اكثر من مليون طن من القمح ويتوقع ستة ملايين طن حصاد محلي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشتري اكثر من مليون طن من القمح ويتوقع ستة ملايين طن حصاد محلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).