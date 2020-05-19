عمره 70 مليون عام.. العثور على “اللص العملاق” على كوكبنا

2020/05/19 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف علماء الحفريات في الأرجنتين كنزا عمره 70 مليون عام، يتمثل في بقايا واحد من آخر الديناصورات الآكلة للحوم التي عاشت على الأرض، وهو نوع مما يسمى بـ”اللص العملاق”.ووقع الاكتشاف في إقليم سانتا كروز الواقع جنوب البلاد، في منتصف شهر مارس من هذا العام.وبعد تحليل العلماء للبقايا الحفرية التي يبلغ قياسها […]

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