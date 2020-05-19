ست دول خليجية تسجل آلاف الإصابات وعشرات الوفيات بكورونا

2020/05/19 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ست دول خليجية، يوم الثلاثاء، آلاف الإصابات وعشرات الوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 2509 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة منذ أول ظهور للفايروس إلى 59.854 حالة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، إن "عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2886 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 31634 حالة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 329 متوفىً".

من جانبها..



أعلنت وزارة الصحة العمانية على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد19، منها 119 حالة لعمانيين، و173 حالة لغير عمانيين، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في السلطنة إلى 5671.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة مقيم مصاب بكوفيد19 يبلغ من العمر 57 عاماً ليبلغ عدد الوفيات 26 وفاة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في حسابها على تويتر، تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35606.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الصحة تأكيده شفاء 342 من المصابين بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 4681.

بينما في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 1,214 حالة شفاء، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن شفاء 21 حالة.

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