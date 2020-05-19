المقابر الجماعية في العراق.. جرائم بشعة وتفنن بالتصفية

2020/05/19 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد لطالما عرف النظام المجرم السابق بجرائمه البشعة التي كان يتفنن بها عند تصفية كل من يقول كلمة الحق ويعارض مبدأ البعث الظالم، والذي عانى الشعب العراقي في عهده ما عاناه من الفقر والطغيان وسلب الحقوق.حزب البعث الذي تشكل في بداية الخمسينيات في العراق على يد مجموعة من الطلبة العراقيين والذي اصبح […]

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