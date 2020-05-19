دمشق وموسكو تستغلّان «السّخط العربي» لتقويضِ نفوذ الأكراد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في سوريا

2020/05/19 | 16:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم تقريرٌ عسكري أميركي، صادر عن #البنتاغون، #روسيا والسلطات السورية باستغلال السخط العربي في مناطق شرقي #سوريا لتقويضِ #الإدارة_الذاتية للكُرد في المنطقة.حيث ذكر تقرير المفتش العام للبنتاغون الذي نشر يوم الأربعاء الماضي قول القيادة…

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