الصين ترد على اتهامات واشنطن لها بشأن كورونا

2020/05/19 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة عند اتهامها الصين، تحاول رفع المسؤولية عن نفسها في عدم فعالية تدابيرها لمكافحة “كوفيد-19”.وقال ليجيانغ في إطلالة إعلامية مع الصحفيين: “فيما يخص إجراءات الصين لمنع الوباء والسيطرة عليه، فنحن قدمنا مراراً المعلومات المفصلة على شكل التسلسل الزمني […]

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