الذكرى الأولي لمجزرة فض الاعتصام - تاج السر عثمان

2020/05/19 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان في الذكري الأولي لمجزرة فض الاعتصام في 29 رمضان تتصاعد مطالب أسر الشهداء والجماهير بأكثر من أي وقت مضي بالاسراع في إعلان نتيجة التقصي من اللجنة الوطنية المكلفة القصاص للشهداء ومتابعة مصير المفقودين، والعدالة والقصاص لكل شهداء الثورة، وضحايا انقلاب يونيو 1989م، باعتبار ركن أساسي في شعار الثورة " حرية ، سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب" كانت المجزرة التي ارتكبتها السلطات الأمنية حسب اعتراف ال ......





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