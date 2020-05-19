-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (14) - احمد جمعة

2020/05/19 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة خرج لاهثاً مسعوراً، كاد يصطدم بكل ما يصادفه، وقف وسط الشارع، تلفت حوله، فحص الوقت في معصمه كانت الساعة تشير للثانية وسبعة وعشرين دقيقة بعد الظهر، حسم وجهته، ركب التاكسي وتوجه للعيادة للقاء الدكتور سهيل الكردي، ربما هي الآن هناك مستلقية في الغرفة الزجاجية على السرير الطويل الضيق عاريةً تمهيداً لِتَوَلى رعاية شخص ما سَقيم كحاله، جلس خلف السائق وراح يمسح بنظراته الطريق واضعاً يده اليمنى أعلى مقبض ناف ......





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