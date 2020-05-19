ما جديد “كورونا” في الدول الخليجية لهذا اليوم؟

2020/05/19 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت دول خليجية، اليوم الثلاثاء، أرقاماً جديدة متعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد عن الإصابات وحالات الشفاء والوفيات.واعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854.واضافت ان 9 وفيات جديدة سجلت بفيروس كورونا في السعودية ليصل إجمالي الوفيات إلى 329.وذكرت وزارة الصحة في […]

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